Швеция инвестирует $1,6 млрд в свою противовоздушную оборону

Швеция потратит 15 млрд шведских крон ($1,6 млрд) на противовоздушную оборону, направленную в первую очередь на защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время конференции по вопросам безопасности, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Швеция, как и большинство европейских стран, инвестировала значительные средства в оборону после вторжения России в Украину. Однако большая территория Швеции остается уязвимой для воздушных угроз.

"Опыт войны в Украине четко показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", – заявил Йонсон.

Поэтому глава Минобороны страны сказал, что Швеция потратит 15 млрд шведских крон на противовоздушную оборону.

По словам Йонсона, страна приобретет системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия для защиты городов, мостов, электростанций и другой критической инфраструктуры.

Как сообщалось, шведское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону на 26,6 миллиарда крон ($2,9 миллиарда), приближаясь к целевому показателю НАТО.

Перед этим премьер Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.

В конце ноября 2025 года писали, что Вооруженные силы Швеции планируют приобрести дополнительные средства противовоздушной обороны на общую сумму 3,5 миллиарда шведских крон.