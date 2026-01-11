У Німеччині третій день проблеми із залізничним сполученням

У Німеччині вже третій день фіксуються перебої із залізничним сполученням внаслідок зимової бурі.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

За даними німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, залізничне сполучення на далекі відстані знову працює на основних маршрутах, але на багатьох маршрутах на півночі країни все ще фіксують проблеми.

За інформацією залізниці, сполучення з Данією та Нідерландами, а також з прибережними районами також має бути відновлено опівдні та протягом дня.

Deutsche Bahn назвала причиною проблем снігові замети на вже розчищених коліях та замерзлі й заблоковані стрілочні переводи.

Внаслідок такої ситуації серед німецьких політиків зростає критика Deutsche Bahn.

"Deutsche Bahn повинна вирішити цю катастрофу і забезпечити, щоб весь залізничний рух не зупинився, коли повернеться зима", – заявив член парламенту від ХДС Крістоф Плосс.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 січня, залізниця повністю припинила далеке сполучення на півночі країни.

Станом на суботу, 10 січня, у більшій частині Німеччини через наслідки шторму "Еллі" з великою кількістю снігу та вітром не могли відновити рух поїздів далекого сполучення.