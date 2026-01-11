В Германии третий день проблемы с железнодорожным движением

В Германии уже третий день фиксируются перебои с железнодорожным сообщением из-за зимней бури.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

По данным немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, железнодорожное сообщение на дальние расстояния снова работает на основных маршрутах, но на многих маршрутах на севере страны все еще фиксируются проблемы.

По информации железной дороги, сообщение с Данией и Нидерландами, а также с прибрежными районами также должно быть восстановлено в полдень и в течение дня.

Deutsche Bahn назвала причиной проблем снежные заносы на уже расчищенных путях и замерзшие и заблокированные стрелочные переводы.

В результате такой ситуации среди немецких политиков растет критика Deutsche Bahn.

"Deutsche Bahn должна решить эту катастрофу и обеспечить, чтобы все железнодорожное движение не остановилось, когда вернется зима", – заявил член парламента от ХДС Кристоф Плосс.

Напомним, в пятницу, 9 января, железная дорога полностью прекратила дальнее сообщение на севере страны.

По состоянию на субботу, 10 января, в большей части Германии из-за последствий шторма "Элли" с большим количеством снега и ветром не могли возобновить движение поездов дальнего следования.