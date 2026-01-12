Британія розроблятиме балістичні ракети для України, здатні літати на 500 км

Велика Британія розробить нові тактичні балістичні ракети, які збільшать вогневу потужність України для захисту від російської агресії.

Як інформує "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

В рамках проєкту Nightfall Британія оголосила конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет з дальністю польоту понад 500 кілометрів, призначених для використання в умовах високої загрози на полях битв з сильними електромагнітними перешкодами.

Ракети Nightfall будуть здатні запускатися з різних транспортних засобів, спроможних швидко випускати кілька ракет поспіль і відступати протягом декількох хвилин, що дозволить українським військам вражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відреагувати.

З бойовою частиною вагою 200 кг, високою точністю, виробництвом 10 систем на місяць і максимальною ціною 800 тисяч фунтів стерлінгів за ракету, Nightfall покликаний надати Україні потужний і економічний варіант завдання ударів на великі відстані з мінімальним зовнішнім експортним контролем.

"Нічні атаки в четвер тільки показують, як Путін вважає, що може діяти безкарно, завдаючи ударів по цивільних районах за допомогою сучасної зброї. Замість того, щоб серйозно вести переговори про мир, він серйозно ескалює свою незаконну війну", – сказав міністр оборони Джон Гілі.

За його словами, загроза ракетних ударів РФ, яка його застала дорогою до Києва, стала "суворим нагадуванням про шквал безпілотників і ракет, що накрили українців в умовах мінусової температури".

"Ми не будемо цього терпіти, тому ми сповнені рішучості надати українцям передову зброю для відбиття атак", – підкреслив міністр.

Своєю чергою міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард заявив, що ці ракети дозволять Україні продовжувати боротьбу і "дадуть Путіну ще один привід для занепокоєння".

Мета проєкту – укласти з трьома промисловими командами контракти на розробку вартістю 9 мільйонів фунтів стерлінгів кожна для проєктування, розробки та постачання перших трьох ракет протягом 12 місяців для випробувальних запусків.

Nightfall – це проєкт, орієнтований на швидке прототипування, спіральну розробку, стійкість до радіоелектронної війни та здатність швидко масштабувати виробництво, особливо у Великій Британії.

Хоча проєкт Nightfall спрямований на підтримку України, він також слугуватиме основою для майбутніх проєктів британських збройних сил.

Детальні вимоги Nightfall були доведені до відома промислових партнерів 19 грудня 2025 року, які підписали необхідні угоди про конфіденційність і безпеку. Кінцевий термін прийому пропозицій щодо розробки Nightfall – 9 лютого 2026 року, а контракти на розробку планується укласти в березні.

Повідомляли, що Британія виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку британських військ до розгортання в Україні після припинення вогню з Росією.

Також стало відомо, що у лютому 2026 року обсяги виробництва українських дронів-перехоплювачів Octopus у Британії мають сягнути тисячі на місяць.