Британия будет разрабатывать баллистические ракеты для Украины, способные летать на 500 км

Великобритания разработает новые тактические баллистические ракеты, которые увеличат огневую мощь Украины для защиты от российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку наземных баллистических ракет с дальностью полета более 500 километров, предназначенных для использования в условиях высокой угрозы на полях сражений с сильными электромагнитными помехами.

Ракеты Nightfall будут способны запускаться с различных транспортных средств, быстро выпускать несколько ракет подряд и отступать в течение нескольких минут, что позволит украинским войскам поражать ключевые военные цели до того, как российские войска смогут отреагировать.

С боевой частью весом 200 кг, высокой точностью, производством 10 систем в месяц и максимальной ценой 800 тысяч фунтов стерлингов за ракету, Nightfall призван предоставить Украине мощный и экономичный вариант нанесения ударов на большие расстояния с минимальным внешним экспортным контролем.

"Ночные атаки в четверг только показывают, как Путин считает, что может действовать безнаказанно, нанося удары по гражданским районам с помощью современного оружия. Вместо того, чтобы серьезно вести переговоры о мире, он серьезно эскалирует свою незаконную войну", – сказал министр обороны Джон Хили.

По его словам, угроза ракетных ударов РФ, которая застала его по дороге в Киев, стала "суровым напоминанием о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры".

"Мы не будем этого терпеть, поэтому мы полны решимости предоставить украинцам передовое оружие для отражения атак", – подчеркнул министр.

В свою очередь министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард заявил, что эти ракеты позволят Украине продолжать борьбу и "дадут Путину еще один повод для беспокойства".

Цель проекта – заключить с тремя промышленными командами контракты на разработку стоимостью 9 миллионов фунтов стерлингов каждая для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет в течение 12 месяцев для испытательных запусков.

Nightfall – это проект, ориентированный на быстрое прототипирование, спиральную разработку, устойчивость к радиоэлектронной войне и способность быстро масштабировать производство, особенно в Великобритании.

Хотя проект Nightfall направлен на поддержку Украины, он также послужит основой для будущих проектов британских вооруженных сил.

Подробные требования Nightfall были доведены до сведения промышленных партнеров 19 декабря 2025 года, которые подписали необходимые соглашения о конфиденциальности и безопасности. Конечный срок приема предложений по разработке Nightfall – 9 февраля 2026 года, а контракты на разработку планируется заключить в марте.

Сообщалось, что Великобритания выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск к развертыванию в Украине после прекращения огня с Россией.

Также стало известно, что в феврале 2026 года объемы производства украинских дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании должны достичь тысячи в месяц.