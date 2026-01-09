Шмигаль: у лютому виробництво перехоплювачів Octopus для України у Британії сягне 1000 на місяць
У лютому 2026 року обсяги виробництва українських дронів-перехоплювачів Octopus у Британії мають сягнути тисячі на місяць.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з британським колегою Джоном Гілі у Києві.
"З лютого виходимо на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць", – оголосив Шмигаль.
Угоду про виробництво у Британії цих безпілотників підписали у вересні 2025 року. У майбутньому обсяги виробництва мають сягнути кількох тисяч на місяць.
Він розповів, що на зустрічі з Гілі також йшлося про можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння; перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній; посилення захисту українського моря.
Окрім того, він оголосив, що наступне засідання формату "Рамштайн" відбудеться у лютому.
Під час візиту Гілі до Києва 9 січня підписали "дорожню карту" до угоди про 100-річне партнерство України та Британії в оборонній сфері.