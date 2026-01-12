Трамп назвав себе спасителем НАТО

Президент США Дональд Трамп впевнений, що він урятував НАТО і без нього Північноатлантичний альянс вже б не існував.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Трамп зазначив, що саме під його впливом країни-члени НАТО погодились збільшити витрати на оборону.

"Я той, хто врятував НАТО. Я той, хто змусив їх платити 5% від ВВП (на оборону – Ред.)…Це було 2%, і вони не платили. Тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО", – сказав він.

За словами Трампа, якби він не був президентом США, "НАТО не було б".

При цьому на запитання, чи розглядає він можливість вивести США з НАТО, Трамп відповів: "Ну, можливо, НАТО був би засмучений, якби я це зробив. Можливо, НАТО заощадив б багато грошей. Але мені подобається НАТО".

Президент США також розповів, що ставить сам собі питання, чи прийде НАТО на допомогу США у разі загрози.

"Чи будуть вони нас підтримувати? Я не впевнений, що будуть. Знаєте, ми витрачаємо багато грошей на НАТО. І я не впевнений, що вони (підтримають США. – Ред.)", – додав Трамп.

Нещодавно Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.