Трамп назвал себя спасителем НАТО

Президент США Дональд Трамп уверен, что он спас НАТО и без него Североатлантический альянс уже бы не существовал.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Трамп отметил, что именно под его влиянием страны-члены НАТО согласились увеличить расходы на оборону.

"Я тот, кто спас НАТО. Я тот, кто заставил их платить 5% от ВВП (на оборону – Ред.)... Это было 2%, и они не платили. Теперь они платят 5%. Я тот, кто спас НАТО", – сказал он.

По словам Трампа, если бы он не был президентом США, "НАТО не было бы".

При этом на вопрос, рассматривает ли он возможность вывести США из НАТО, Трамп ответил: "Ну, возможно, НАТО был бы расстроен, если бы я это сделал. Возможно, НАТО сэкономил бы много денег. Но мне нравится НАТО".

Президент США также рассказал, что задает себе вопрос, придет ли НАТО на помощь США в случае угрозы.

"Будут ли они нас поддерживать? Я не уверен, что будут. Знаете, мы тратим много денег на НАТО. И я не уверен, что они (поддержат США. – Ред.)", – добавил Трамп.

Недавно Трамп допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия.