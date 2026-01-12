Сильний снігопад порушив роботу аеропорту Варшави

У Польщі через негоду, зокрема сильний снігопад була порушена робота варшавського аеропорту імені Шопена: деякі рейси довелось перенаправити в аеропорти Познані та Вроцлава.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Інтенсивні снігопади також призвели до затримок рейсів.

Через безперервний снігопад злітну смугу аеропорту польської столиці довелось регулярно очищати від снігу. У цей час літаки, які повинні приземлитися, кружляли над містом в очікуванні можливості безпечного приземлення.

Як повідомив Пьотр Рудзький з аеропорту імені Шопена, два літаки Польських авіаліній LOT, що прямували до Варшави, були перенаправлені до Познані.

Своєю чергою речник LOT Кшиштоф Мочульський пояснив, що літаки будуть там заправлені, а потім повернуться з пасажирами до аеропорту імені Шопена.

Крім того, пізно ввечері в неділю літак з Мадрида був перенаправлений до аеропорту у Вроцлаві, а літак з Копенгагена – також до Познані.

"Крім того, через складні погодні умови в неділю був скасований вечірній рейс літака LOT з Варшави до Зеленої Гури", – додав Мочульський.

Станом на ранок понеділка повідомили що ситуація повернулася до норми.

Однак пасажирів попередили про ризик затримки вильотів через необхідність проводити обробку літаків проти обледеніння.

Ця процедура, яка триває кілька хвилин, автоматично спричиняє затримки, оскільки кожен додатковий час, проведений на землі поза запланованим графіком, впливає на пунктуальність вильотів.

У неділю стало відомо, що в Німеччині вже третій день фіксуються перебої із залізничним сполученням внаслідок зимової бурі.

Також в аеропорту Гданська спостерігали значні перебої в роботі через сильний снігопад.