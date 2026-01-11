У Гданську – значні перебої в авіасполученні через сильний снігопад

У польському аеропорту Гданська спостерігаються значні перебої в роботі через сильний снігопад.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Станом на неділю, 11 січня, деякі рейси скасовано, а багато інших затримуються.

У неділю залишаються в силі попередження II рівня про сильний снігопад для Поморського воєводства, видані Інститутом метеорології та водного господарства.

Синоптики прогнозують, що снігопад може спричинити збільшення снігового покриву на 20-30 см в деяких місцях, а місцями до 50 см.

Інститут також попереджає про сильний вітер, який може спричинити снігові замети та хуртовини.

З вечора над Гданськом і аеропортом панували дуже складні погодні умови. Сніг падав дуже сильно, що ускладнювало посадку літаків. Аеропорт залишався відкритим, але через велику кількість снігу деякі екіпажі вирішили не сідати.

Всього було скасовано або перенаправлено до інших аеропортів 14 рейсів, що спричинило проблеми для пасажирів, які прибували до Гданська, а також для тих, хто вилітав з Гданська.

Деякі рейси було скасовано, наприклад до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта та Варшави.

Зимова погода вже порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.

У суботу, 10 січня, у більшій частині Німеччини через наслідки шторму "Еллі" з великою кількістю снігу та вітром не могли відновити рух поїздів далекого сполучення.