Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Варшавы
В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена: некоторые рейсы пришлось перенаправить в аэропорты Познани и Вроцлава.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
Интенсивные снегопады также привели к задержкам рейсов.
Из-за непрерывного снегопада взлетную полосу аэропорта польской столицы пришлось регулярно очищать от снега. В это время самолеты, которые должны были приземлиться, кружили над городом в ожидании возможности безопасной посадки.
Как сообщил Петр Рудзкий из аэропорта имени Шопена, два самолета Польских авиалиний LOT, направлявшиеся в Варшаву, были перенаправлены в Познань.
В свою очередь, представитель LOT Кшиштоф Мочульский пояснил, что самолеты будут там заправлены, а затем вернутся с пассажирами в аэропорт имени Шопена.
Кроме того, поздно вечером в воскресенье самолет из Мадрида был перенаправлен в аэропорт во Вроцлаве, а самолет из Копенгагена – также в Познань.
"Кроме того, из-за сложных погодных условий в воскресенье был отменен вечерний рейс самолета LOT из Варшавы в Зелену Гуру", – добавил Мочульский.
По состоянию на утро понедельника сообщили, что ситуация вернулась к норме.
Однако пассажиров предупредили о риске задержки вылетов из-за необходимости проводить обработку самолетов против обледенения.
Эта процедура, которая длится несколько минут, автоматически вызывает задержки, поскольку каждое дополнительное время, проведенное на земле вне запланированного графика, влияет на пунктуальность вылетов.
В воскресенье стало известно, что в Германии уже третий день фиксируются перебои с железнодорожным сообщением в результате зимней бури.
Также в аэропорту Гданьска наблюдались значительные перебои в работе из-за сильного снегопада.