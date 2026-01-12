Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Варшавы

В Польше из-за непогоды, в частности сильного снегопада, была нарушена работа варшавского аэропорта имени Шопена: некоторые рейсы пришлось перенаправить в аэропорты Познани и Вроцлава.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Интенсивные снегопады также привели к задержкам рейсов.

Из-за непрерывного снегопада взлетную полосу аэропорта польской столицы пришлось регулярно очищать от снега. В это время самолеты, которые должны были приземлиться, кружили над городом в ожидании возможности безопасной посадки.

Как сообщил Петр Рудзкий из аэропорта имени Шопена, два самолета Польских авиалиний LOT, направлявшиеся в Варшаву, были перенаправлены в Познань.

В свою очередь, представитель LOT Кшиштоф Мочульский пояснил, что самолеты будут там заправлены, а затем вернутся с пассажирами в аэропорт имени Шопена.

Кроме того, поздно вечером в воскресенье самолет из Мадрида был перенаправлен в аэропорт во Вроцлаве, а самолет из Копенгагена – также в Познань.

"Кроме того, из-за сложных погодных условий в воскресенье был отменен вечерний рейс самолета LOT из Варшавы в Зелену Гуру", – добавил Мочульский.

По состоянию на утро понедельника сообщили, что ситуация вернулась к норме.

Однако пассажиров предупредили о риске задержки вылетов из-за необходимости проводить обработку самолетов против обледенения.

Эта процедура, которая длится несколько минут, автоматически вызывает задержки, поскольку каждое дополнительное время, проведенное на земле вне запланированного графика, влияет на пунктуальность вылетов.

В воскресенье стало известно, что в Германии уже третий день фиксируются перебои с железнодорожным сообщением в результате зимней бури.

Также в аэропорту Гданьска наблюдались значительные перебои в работе из-за сильного снегопада.