Перша леді Кіпру відходить від благодійної організації на тлі звинувачень у корупції

Перша леді Кіпру Філіппа Карсера у неділю оголосила, що складає повноваження члена керівного комітету благодійного фонду на тлі звинувачень у корупції.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Карсера заявила, що офіційно оголосить про свою відставку під час засідання комітету Незалежного агентства соціальної підтримки (AFKS) у понеділок.

Вона зазначила, що протягом останніх днів у соціальних мережах триває "невпинна атака" на неї та її родину, і додала, що звернулася за юридичною консультацією.

Цей крок був зроблений після того, як у четвер увечері в мережі X з’явилося таємно записане відео – лише за день після того, як Кіпр офіційно перебрав головування в Раді ЄС, що спровокувало політичну кризу.

Відео містить змонтовані фрагменти із зафіксованими на камеру високопосадовцями, які, ймовірно, описують способи обходу обмежень на фінансування виборчих кампаній за допомогою готівкових пожертв, а також обговорюють схему, що дозволяє бізнесменам отримати доступ до президента та першої леді.

В одному з епізодів, як повідомляє Politico, згадується допомога росіянам в уникненні санкцій ЄС. Також стверджується, що соціальні внески компаній через фонд AFKS, яким керує перша леді, використовуються неналежним чином для отримання преференцій.

Уряд заперечує звинувачення, озвучені у відео, і назвав його "гібридною діяльністю", спрямованою на завдання шкоди "іміджу уряду та країни".

За даними Кіпрського інформаційного агентства, Кіпр звернувся по допомогу до спеціалізованих команд зі США, Ізраїлю, Великої Британії та Франції для розслідування походження відео та встановлення його авторів.

Політичні партії, які підтримують коаліційний уряд країни, за інформацією місцевих ЗМІ, розглядають можливість відкликання своєї підтримки.

Парламентські вибори на Кіпрі мають відбутися у травні, а наступні президентські вибори заплановані на 2028 рік.

Влада Кіпру вважає, що запис має ознаки організованої гібридної операції, спрямованої на пряму шкоду державі.