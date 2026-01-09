ЗМІ: влада Кіпру каже про дезінформаційну операцію проти президента, підозрюють РФ

Влада Кіпру розслідує суперечливе відео, поширене на платформі X, в якому ставиться під сумнів фінансування передвиборчої кампанії президента Нікоса Христодулідіса, і вважає, що запис має ознаки організованої гібридної операції, спрямованої на пряму шкоду Республіці Кіпр.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За даними джерел у сфері безпеки, ця діяльність має схожість з організованими російськими дезінформаційними кампаніями, які раніше були спрямовані проти країн-членів ЄС. Хоча Росія вважається ймовірним джерелом, влада не виключає можливості, що операція була ініційована деінде, з використанням подібних методів.

Слідчі зазначають, що час публікації відео може свідчити про спроби здійснити подібні зловмисні дії під час головування Кіпру в ЄС.

Вони також зазначають, що публікація має ознаки російської кампанії "Двійник", скоординованої дезінформаційної кампанії в Інтернеті, яка проводиться з 2021 року і, як відомо, була спрямована проти таких країн, як Франція, США, Німеччина та Ізраїль.

Аналіз матеріалу показує, що монтаж і озвучення відео були розроблені з метою підкріплення конкретної нарації, пов'язаної з корупцією, з очевидною метою підриву авторитету та репутації окремих осіб та інституцій.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу.

7 січня у Нікосії Зеленський провів двосторонню зустріч з Христодулідісом, під час якої обговорили відкриття перемовних кластерів для України, санкції проти Росії та участь Кіпру в програмах підтримки України.