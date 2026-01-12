Первая леди Кипра уходит из благотворительной организации на фоне обвинений в коррупции

Первая леди Кипра Филиппа Карсера в воскресенье объявила, что складывает полномочия члена руководящего комитета благотворительного фонда на фоне обвинений в коррупции.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Карсера заявила, что официально объявит о своей отставке во время заседания комитета Независимого агентства социальной поддержки (AFKS) в понедельник.

Она отметила, что в последние дни в социальных сетях продолжается "неустанная атака" на нее и ее семью, и добавила, что обратилась за юридической консультацией.

Этот шаг был сделан после того, как в четверг вечером в сети X появилось тайно записанное видео – всего через день после того, как Кипр официально принял председательство в Совете ЕС, что спровоцировало политический кризис.

Видео содержит смонтированные фрагменты с заснятыми на камеру высокопоставленными чиновниками, которые, вероятно, описывают способы обхода ограничений на финансирование избирательных кампаний с помощью наличных пожертвований, а также обсуждают схему, позволяющую бизнесменам получить доступ к президенту и первой леди.

В одном из эпизодов, как сообщает Politico, упоминается помощь россиянам в избежании санкций ЕС. Также утверждается, что социальные взносы компаний через фонд AFKS, которым руководит первая леди, используются ненадлежащим образом для получения преференций.

Правительство отрицает обвинения, озвученные в видео, и назвало его "гибридной деятельностью", направленной на нанесение ущерба "имиджу правительства и страны".

По данным Кипрского информационного агентства, Кипр обратился за помощью к специализированным командам из США, Израиля, Великобритании и Франции для расследования происхождения видео и установления его авторов.

Политические партии, поддерживающие коалиционное правительство страны, по информации местных СМИ, рассматривают возможность отзыва своей поддержки.

Парламентские выборы на Кипре должны состояться в мае, а следующие президентские выборы запланированы на 2028 год.

Власти Кипра считают, что запись имеет признаки организованной гибридной операции, направленной на прямой ущерб государству.