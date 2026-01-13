Литовські ультраправі хочуть приєднатись до політичної групи Орбана

Ремігіюс Жемайтайтіс, лідер коаліційної литовської партії "Зоря Німану", у понеділок у Будапешті зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, щоб обговорити можливість приєднання партії до ультраправого блоку "Патріоти за Європу".

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Жемайтайтіс повідомив, що зустріч з міністром закордонних справ і торгівлі Угорщини була присвячена ключовим питанням двосторонньої співпраці, з особливим акцентом на варіанті вступу до політичної родини "Патріоти за Європу".

У партії зазначили, що рішення про те, чи домагатися членства в європейському альянсі, ухвалюватиме партійна рада.

Група "Патріоти за Європу" наразі є третьою за чисельністю фракцією в Європейському парламенті. До її складу входять французьке "Національне об’єднання", партія "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чеська партія ANO прем’єр-міністра Андрея Бабіша, італійська ультраправа партія Lega, іспанська ультраправа Vox та інші.

Наразі жоден литовський політик не представляє цю антиміграційну, євроскептичну групу, засновану у 2024 році.

Наприкінці грудня Жемайтайтіс повідомив агентству BNS, що його партія отримала запрошення приєднатися до "Патріотів за Європу".

Нагадаємо, у листопаді Жемайтайтіс провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.