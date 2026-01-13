Литовские ультраправые хотят присоединиться к политической группе Орбана

Ремигиюс Жемайтайтис, лидер коалиционной литовской партии "Заря Немана", в понедельник в Будапеште встретился с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чтобы обсудить возможность присоединения партии к ультраправому блоку "Патриоты за Европу".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Жемайтайтис сообщил, что встреча с министром иностранных дел и торговли Венгрии была посвящена ключевым вопросам двустороннего сотрудничества, с особым акцентом на варианте вступления в политическую семью "Патриоты за Европу".

В партии отметили, что решение о том, добиваться ли членства в европейском альянсе, будет принимать партийный совет.

Группа "Патриоты за Европу" на данный момент является третьей по численности фракцией в Европейском парламенте. В ее состав входят французское "Национальное объединение", партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чешская партия ANO премьер-министра Андрея Бабиша, итальянская ультраправая партия Lega, испанская ультраправая Vox и другие.

Сейчас ни один литовский политик не представляет эту антимиграционную, евроскептическую группу, основанную в 2024 году.

В конце декабря Жемайтайтис сообщил агентству BNS, что его партия получила приглашение присоединиться к "Патриотам за Европу".

Напомним, в ноябре Жемайтайтис провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чем вызвал споры.