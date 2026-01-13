В Греції фермери відмовились від зустрічі з прем’єром і поновили блокаду на кордонах

На півночі Греції у вівторок фермери знову почали блокувати прикордонні переходи – наступного дня після того, як вони відхилили запрошення на зустріч з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

Блокади зачіпають два прикордонні пункти на кордоні з Болгарією, а також один пункт що веде до Північної Македонії.

Як зазначено, блокада вже позначається на русі вантажних і приватних автомобілів.

У Західній Македонії фермери опівдні заблокують розв'язку Сіатіста на автомагістралі Егнатія і розв'язку Філотас. Фермери Нікії планують заблокувати стару національну дорогу Лариса-Волос у другій половині дня.

Водночас у деяких районах протестні акції були відкладені через сильний холод.

Влада заявила, що аварійні автомобілі і пасажирський транспорт будуть по можливості використовувати об'їзні шляхи.

Протести послідували за рішенням координаційного комітету фермерів щодо блокади не вступати в діалог з владою. Однак о 15:00 Міцотакіс все ж проведе зустріч з фермерами, які погодились на діалог.

Грецькі фермери протестують вже більше місяця проти виробничих витрат і вимагають гарантованих цін на продукцію, які б їх покривали – захід, що суперечить нормам Європейського Союзу, – а також субсидованих цін на електроенергію, звільнення від податку на додану вартість і скасування безмитного імпорту продукції з регіонів, з якими ЄС підписав торговельні угоди.

Вони також вимагають негайного подвоєння пенсій і, протестуючи проти затримок у виплаті субсидій після скандалу з сільськогосподарськими субсидіями, хочуть, щоб уряд скасував своє рішення, нав'язане ЄС, про фактичне скасування агентства з виплати субсидій OPEKEPE і перенесення відповідальності на незалежний податковий орган AADE. Фермери також виступають проти системи онлайн-реєстрації виробництва та відвантажень.

Грецькі фермери 30 грудня зняли блокаду частини доріг, щоб дозволити людям проїхати туди, куди їм потрібно, перед Новим роком.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.