В Греции фермеры отказались от встречи с премьером и возобновили блокаду на границах

На севере Греции во вторник фермеры снова начали блокировать пограничные переходы – на следующий день после того, как они отклонили приглашение на встречу с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

Блокады затрагивают два пограничных пункта на границе с Болгарией, а также один пункт ведущий в Северную Македонию.

Как указано, блокада уже сказывается на движении грузовых и частных автомобилей.

В Западной Македонии фермеры в полдень заблокируют развязку Сиатиста на автомагистрали Эгнатия и развязку Филотас. Фермеры Никии планируют заблокировать старую национальную дорогу Лариса-Волос во второй половине дня.

В то же время в некоторых районах протестные акции были отложены из-за сильного холода.

Власти заявили, что аварийные автомобили и пассажирский транспорт будут по возможности использовать объездные пути.

Протесты последовали за решением координационного комитета фермеров по блокаде не вступать в диалог с властями. Однако в 15:00 Мицотакис все же проведет встречу с фермерами, которые согласились на диалог.

Греческие фермеры протестуют уже больше месяца против производственных затрат и требуют гарантированных цен на продукцию, которые бы их покрывали – мера, противоречащая нормам Европейского Союза, – а также субсидированных цен на электроэнергию, освобождение от налога на добавленную стоимость и отмены беспошлинного импорта продукции из регионов, с которыми ЕС подписал торговые соглашения.

Они также требуют немедленного удвоения пенсий и, протестуя против задержек в выплате субсидий после скандала с сельскохозяйственными субсидиями, хотят, чтобы правительство отменило свое решение, навязанное ЕС, о фактической отмене агентства по выплате субсидий OPEKEPE и переносе ответственности на независимый налоговый орган AADE. Фермеры также выступают против системы онлайн-регистрации производства и отгрузок.

Греческие фермеры 30 декабря сняли блокаду части дорог, чтобы позволить людям проехать туда, куда им нужно, перед Новым годом.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.