Як Нідерланди отримали нову коаліцію та які є ризики для України

Коли на дострокових виборах у Нідерландах сенсаційно виграла соціал-ліберальна партія D66, всі видохнули з полегшенням. І Україна – в першу чергу.

Однак вже зараз можна сказати, що з новим урядом легко не буде.

Адже досить нетипово для нідерландської політичної традиції це буде уряд меншості. З усіма ризиками, що витікають із цього.

Про новий уряд Нідерландів, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової Дружній до України, але нестабільний: що відомо про майбутній уряд Нідерландів. Далі – стислий її виклад.

Нову коаліцію у Нідерландах сформували переможець виборів ліберальна D66, правоцентристська Народна партія за свободу і демократію (VVD), а також християнські демократи (CDA).

Це саме по собі не дуже характерно – традиційно в Нідерландах коаліційні угоди об'єднують набагато більшу кількість політичних сил.

Нова коаліція сукупно має лише 66 місць у Палаті представників, що на десять менше за необхідний мінімум для ухвалення законів. А у Сенаті, тобто верхній палаті парламенту, дефіцит ще більший: уряду бракує 16 голосів.

Це означає, що жодне рішення нового уряду не матиме гарантованої підтримки.

Ключове питання тепер – як уряд зможе ухвалювати закони, бюджети та скорочення витрат у глибоко поляризованому парламенті, в якому присутні 15 партій. За словами учасників переговорів, існує два сценарії.

Перший – ситуативні союзи. Наприклад, кліматичні ініціативи можна погоджувати разом із ліво-зеленим блоком GroenLinks-PvdA, тоді як жорсткіші рішення у сфері міграції – з BBB, JA21 або PVV.

Другий варіант – пошук більш стабільної групи опозиційних партій, готових забезпечувати структурну підтримку уряду.

Наразі всі учасники нової коаліції схиляються до першого варіанта.

Критики застерігають: за таких умов невеликі партії можуть отримати непропорційно великий вплив на прийняття урядових рішень.

Як наслідок, процес ухвалення рішень затягуватиметься, а вимушені компроміси зроблять політику уряду менш передбачуваною.

Постійний пошук компромісів може суттєво ускладнити самостійний курс нового уряду, тим самим послабивши голос Нідерландів на міжнародній арені.

Найбільшим ризиком щодо підтримки України з боку Нідерландів залишається нестабільність.

