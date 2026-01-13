Як Нідерланди отримали нову коаліцію та які є ризики для України
Новини — Вівторок, 13 січня 2026, 16:30 —
Коли на дострокових виборах у Нідерландах сенсаційно виграла соціал-ліберальна партія D66, всі видохнули з полегшенням. І Україна – в першу чергу.
Однак вже зараз можна сказати, що з новим урядом легко не буде.
Адже досить нетипово для нідерландської політичної традиції це буде уряд меншості. З усіма ризиками, що витікають із цього.
Про новий уряд Нідерландів, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової Дружній до України, але нестабільний: що відомо про майбутній уряд Нідерландів. Далі – стислий її виклад.
Нову коаліцію у Нідерландах сформували переможець виборів ліберальна D66, правоцентристська Народна партія за свободу і демократію (VVD), а також християнські демократи (CDA).
Це саме по собі не дуже характерно – традиційно в Нідерландах коаліційні угоди об'єднують набагато більшу кількість політичних сил.
Нова коаліція сукупно має лише 66 місць у Палаті представників, що на десять менше за необхідний мінімум для ухвалення законів. А у Сенаті, тобто верхній палаті парламенту, дефіцит ще більший: уряду бракує 16 голосів.
Це означає, що жодне рішення нового уряду не матиме гарантованої підтримки.
Ключове питання тепер – як уряд зможе ухвалювати закони, бюджети та скорочення витрат у глибоко поляризованому парламенті, в якому присутні 15 партій. За словами учасників переговорів, існує два сценарії.
Перший – ситуативні союзи. Наприклад, кліматичні ініціативи можна погоджувати разом із ліво-зеленим блоком GroenLinks-PvdA, тоді як жорсткіші рішення у сфері міграції – з BBB, JA21 або PVV.
Другий варіант – пошук більш стабільної групи опозиційних партій, готових забезпечувати структурну підтримку уряду.
Наразі всі учасники нової коаліції схиляються до першого варіанта.
Критики застерігають: за таких умов невеликі партії можуть отримати непропорційно великий вплив на прийняття урядових рішень.
Як наслідок, процес ухвалення рішень затягуватиметься, а вимушені компроміси зроблять політику уряду менш передбачуваною.
Постійний пошук компромісів може суттєво ускладнити самостійний курс нового уряду, тим самим послабивши голос Нідерландів на міжнародній арені.
Найбільшим ризиком щодо підтримки України з боку Нідерландів залишається нестабільність.
Докладніше – в матеріалі Дар’ї Мещерякової Дружній до України, але нестабільний: що відомо про майбутній уряд Нідерландів.