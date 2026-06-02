Пентагон перестав пускати журналістів до свого пресофісу

У Пентагоні оголосили, що журналістам більше не дозволяється перебувати в пресофісі американського оборонного відомства.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Пентагоні, приміщення, де журналісти тривалий час могли отримувати інформацію від військових посадовців, було визнано зоною з обмеженим доступом і тепер закрито для преси, щоб звільнити місце для авторів промов, які працюють з конфіденційними матеріалами.

"Як наслідок, журналістам більше не буде дозволено входити в це приміщення. У цьому немає нічого суперечливого", – заявив виконувач обов’язків прессекретаря Джоел Вальдес.

Вальдес відкинув припущення про те, що ця зміна відображає останню спробу Пентагону під керівництвом міністра оборони Піта Гегсета обмежити доступ ЗМІ до оборонного відомства.

"Це найпрозоріше міністерство оборони в історії. Жодні маніпуляції з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини, цього не змінять", – переконує він.

Про нове рішення, про яке вперше повідомила The Washington Post, стало відомо після того, як нові обмеження на доступ ЗМІ викликали протести з боку новинних організацій, включаючи судову позовну заяву від The New York Times, що очікує на розгляд.

Пресофіс – великий відкритий простір, де співробітники відділу зв'язків з громадськістю Міністерства оборони працюють уже десятиліттями, – був відкритий для журналістів, щоб вони могли ставити запитання, проводити інтерв'ю та зустрічатися з представниками Міністерства оборони в рамках заздалегідь запланованих зустрічей; він ніколи не був місцем, де обговорювалася секретна інформація.

Гегсет прагнув обмежити доступ журналістів до Пентагону з моменту свого вступу на посаду минулого року. Серія дедалі жорсткіших правил для преси зрештою призвела до того, що в жовтні журналісти з десятків ЗМІ відмовилися від своїх акредитацій у Пентагоні. На їхнє місце міністерство запропонувало акредитації новій групі переважно правих ЗМІ.

Федеральний суддя двічі відхиляв правила Пентагону для преси, стверджуючи, що вони порушують Першу поправку. Адміністрація Трампа оскаржує це рішення.

New York Times подала позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що нова політика Пентагону щодо преси, прийнята у відповідь на рішення судді, як і раніше, обмежує можливості журналістів висвітлювати діяльність відомства.

Також Дональд Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; у 2025 році суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.