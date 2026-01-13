Как Нидерланды получили новую коалицию и какие риски для Украины

Когда на досрочных выборах в Нидерландах сенсационно победила социал-либеральная партия D66, все вздохнули с облегчением. И Украина – в первую очередь.

Однако уже сейчас можно сказать, что с новым правительством легко не будет.

Ведь довольно нетипично для нидерландской политической традиции это будет правительство меньшинства. Со всеми вытекающими из этого рисками.

О новом правительстве Нидерландов читайте в статье журналистки "Европейской правды" Дарьи Мещеряковой Дружественное Украине, но нестабильное: что известно о будущем правительстве Нидерландов. Далее – краткое изложение.

Новую коалицию в Нидерландах сформировали победитель выборов либеральная D66, правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD), а также христианские демократы (CDA).

Это само по себе не очень характерно – традиционно в Нидерландах коалиционные соглашения объединяют гораздо большее количество политических сил.

Новая коалиция в совокупности имеет только 66 мест в Палате представителей, что на десять меньше необходимого минимума для принятия законов. А в Сенате, то есть верхней палате парламента, дефицит еще больше: правительству не хватает 16 голосов.

Это означает, что ни одно решение нового правительства не будет иметь гарантированной поддержки.

Ключевой вопрос теперь – как правительство сможет принимать законы, бюджеты и сокращение расходов в глубоко поляризованном парламенте, в котором присутствуют 15 партий. По словам участников переговоров, существует два сценария.

Первый – ситуативные союзы. Например, климатические инициативы можно согласовывать вместе с лево-зеленым блоком GroenLinks-PvdA, тогда как более жесткие решения в сфере миграции – с BBB, JA21 или PVV.

Второй вариант – поиск более стабильной группы оппозиционных партий, готовых обеспечивать структурную поддержку правительства.

Сейчас все участники новой коалиции склоняются к первому варианту.

Критики предупреждают: в таких условиях небольшие партии могут получить непропорционально большое влияние на принятие правительственных решений.

Как следствие, процесс принятия решений будет затягиваться, а вынужденные компромиссы сделают политику правительства менее предсказуемой.

Постоянный поиск компромиссов может существенно осложнить самостоятельный курс нового правительства, тем самым ослабив голос Нидерландов на международной арене.

Наибольшим риском для поддержки Украины со стороны Нидерландов остается нестабильность.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой Дружественное Украине, но нестабильное: что известно о будущем правительстве Нидерландов.