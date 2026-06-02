По всій Латвії перевірятимуть сирени та систему мобільного оповіщення

У вівторок, 2 червня, з 10:00 до 10:10 по всій Латвії відбудеться перевірка сирен оповіщення.

Про це розповіли у Державній пожежно-рятувальній службі (VUGD), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначає VUGD, під час перевірки по всій країні на три хвилини увімкнуть сирени, щоб перевірити порядок увімкнення державної системи раннього оповіщення та її роботу.

Під час перевірки також буде використано технологію мобільного оповіщення – на мобільні телефони мешканців буде надіслано повідомлення з відповідною інформацією.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

А Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.