В уряді Словаччини виник скандал через ймовірний продаж систем ППО Уганді

Ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь звинуватив свого наступника Роберта Каліняка у продажі двох батарей зенітно-ракетного комплексу "Куб" Уганді через низку посередників.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Ексміністр і голова позапарламентської партії "Демократи" Надь скликав пресконференцію, на якій вдався до звинувачень свого наступника у розпродажі словацьких запасів ППО.

"Прем’єр-міністр Фіцо та Роберт Каліняк уже кілька років повторюють, нібито я, бувши міністром оборони, роздав всю систему протиповітряної оборони Словацької Республіки й що ми, отже, нібито залишилися голі й босі... адже саме те, як Роберт Каліняк розпоряджається протиповітряною обороною Словаччини, є темою пресконференції", – заявив Надь.

Посилаючись на власне розслідування, політик стверджував, що Міністерство оборони продало системи "Куб" приватній компанії "Robus".

Надалі компанія перепродала озброєння румунському підприємству. Технічні умови контракту нібито передбачали постачання двох повних батарей, до складу яких входять дві станції розвідки та наведення ракет, вісім самохідних пускових установок, транспортні засоби та компресорна станція.

Згідно із сертифікатом румунського МЗС, про який розповів Надь, зброя транспортувалася зі Словаччини до Румунії, звідти до Північної Македонії, а потім її прийняло Міністерство збройних сил Уганди. При цьому вартість цього обладнання на момент постачання до кінцевого покупця зросла до 11 мільйонів євро.

У відповідь на ці звинувачення чинний міністр оборони заявив, що повітряні сили країни наразі мають у своєму розпорядженні точно таку саму кількість боєздатних батарей системи "Куб", як і на момент його вступу на посаду.

Він назвав весь процес передачі техніки Уганді "прямим наслідком рішень свого попередника". Водночас Каліняк не зміг пояснити, як системи потрапили до Румунії та до інших посередників.

Нагадаємо, у 2024 році словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

У листопаді 2025 року правоохоронці повідомили, що не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 та систему протиповітряної оборони КУБ.

Водночас словацька поліція хотіла затримати ексміністра обороні Ярослава Надя в середині червня, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронці "спектаклем".