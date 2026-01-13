Російський удар по Одесі пошкодив консульство Польщі

Внаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 13 січня було пошкоджене польське консульство.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами речника МЗС Польщі, внаслідок атаки жоден зі співробітників не постраждав.

"Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні", – додав він.

Зазначимо, ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об'єкти ДТЕК в Одесі.

Наприкінці вересня російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.

Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.

У ніч проти 14 листопада Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого від уламків "Іскандера" було пошкоджене посольство Азербайджану.