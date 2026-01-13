Российский удар по Одессе повредил консульство Польши
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено польское консульство.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Мацей Вевюр в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
По словам представителя МИД Польши, в результате атаки ни один из сотрудников не пострадал.
"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", – добавил он.
Отметим, вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одессе.
В конце сентября российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине.
Тогда же получило повреждения представительство Европейского Союза в Украине.
В ночь на 14 ноября Россия массированно атаковала украинские регионы, в результате чего обломками "Искандера" было повреждено посольство Азербайджана.