Рютте розповів, як НАТО відреагує на атаку російським "Орєшніком"

Посилення інтенсивних російських атак на цивільне населення та інфраструктуру України, включно з використанням ракети "Орєшнік", демонструють необхідність терміново забезпечити Україну системами протиповітряної оборони та ракетами-перехоплювачами.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Європейському парламенті на форумі групи Renew 13 січня.

Генсек НАТО закликав союзників терміново надати Україні ракети-перехоплювачі, щоб захистити українців від посилених російських атак.

"Ми відповідаємо (на російські атаки. – "ЄП") і зараз, адже це вже жахливо. Ці російські ракети – зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим", – наголосив Рютте, відповідаючи на питання щодо відповіді на застосування ракети "Орєшнік" Росією.

Він нагадав, що "минулої ночі ми знову бачили сотні дронів і десятки ракет, що вдарили по Україні".

"Зокрема, зараз вони б’ють по цивільній інфраструктурі, по невинних мирних мешканцях. Це не має жодного стосунку до бойових дій на фронті. Це робиться лише для того, щоб посіяти паніку та смерть серед цивільного населення України. Це є свідченням звірств, на які готові йти росіяни", – констатував генсек НАТО.

Він підкреслив, що саме тому "має таку рішучу мотивацію зробити все можливе", щоб забезпечити Україну "необхідними ракетами-перехоплювачами для збиття цих ракет усюди, де це можливо".

"Я прошу присутніх тут парламентарів: працюйте зі своїми урядами, щоб вони ретельно перевірили власні запаси. Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно", – закликав Марк Рютте.

Як повідомляла "Європейська правда", заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс назвала "незрозумілою ескалацією" застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" проти України.

Нагадаємо, у понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

13 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.