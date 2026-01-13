Рада Україна-НАТО обговорила атаки РФ на енергетику і удар "Орєшніком"

У понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети проміжної дальності "Орєшнік"

Про це у своєму Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Україна поінформувала союзників по НАТО про удари Росії по критично важливій енергетичній інфраструктурі.

"Зміцнення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових ракет, внесок в ініціативу PURL і підтримка оборонного виробництва, включаючи дрони-перехоплювачі, залишаються невідкладними пріоритетами", – підкреслив він.

Сибіга також додав, що Україна розраховує на "рішучі дії союзників щодо посилення підтримки України, збільшення тиску на Москву та наближення стійкого миру".

Напередодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.

Наприкінці грудня шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) перерахувало до Фонду підтримки енергетики України 63,82 мільйони євро.