Рютте рассказал, как НАТО отреагирует на атаку российским "Орешником"

Усиление интенсивных российских атак на гражданское население и инфраструктуру Украины, включая использование ракеты "Орешник", демонстрируют необходимость срочно обеспечить Украину системами противовоздушной обороны и ракетами-перехватчиками.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте на форуме группы Renew 13 января.

Генсек НАТО призвал союзников срочно предоставить Украине ракеты-перехватчики, чтобы защитить украинцев от интенсивых атак России.

"Мы отвечаем (на российские атаки. – "ЕП") и сейчас, ведь это уже ужасно. Эти российские ракеты – оружие смерти и разрушения. Мы видели это на днях, когда их применили по Львовской области. Я считаю это ужасным", – подчеркнул Рютте.

Он напомнил, что "прошлой ночью мы снова видели сотни дронов и десятки ракет, ударивших по Украине".

"В частности, сейчас они бьют по гражданской инфраструктуре, по невинным мирным жителям. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям на фронте. Это делается только для того, чтобы посеять панику и смерть среди гражданского населения Украины. Это является свидетельством зверств, на которые готовы идти россияне", – констатировал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что именно поэтому "имеет такую решительную мотивацию сделать все возможное", чтобы обеспечить Украину "необходимыми ракетами-перехватчиками для сбивания этих ракет всюду, где это возможно".

"Я прошу присутствующих здесь парламентариев: работайте со своими правительствами, чтобы они тщательно проверили собственные запасы. Найдите необходимые ракеты-перехватчики для систем Patriot, NASAMS и SAMP/T, поскольку украинцы нуждаются в них незамедлительно", – призвал Марк Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс назвала "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины.

Напомним, в понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждали массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

13 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.