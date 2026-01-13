Зеленський заявив про прискорення допомоги від США та Європи після атак РФ

Президент Володимир Зеленський розраховує, що США і Європа пришвидшать передачу Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував, що в ніч на 13 січня РФ застосувала понад 300 ударних дронів, 18 балістичних і 7 крилатих ракет. Основною ціллю ударів була українська енергетика.

За його словами, кожен такий російський удар має бути нагадуванням того, що не можна припиняти підтримку України.

"Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе", – підкреслив Зеленський.

Внаслідок російських ударів у Київській області є руйнування, виникли пожежі в житловій забудові та на промислових об'єктах. У трьох районах запровадили екстрені відключення електроенергії.

Крім того, внаслідок російської комбінованої атаки ракетами та безпілотниками по передмістю Харкова загинули четверо цивільних громадян, ще шестеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.