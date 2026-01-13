Зеленський та президент Фінляндії поспілкувалися щодо дипломатичної ситуації

Президент Володимир Зеленський мав розмову зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо дипломатичної ситуації.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський та Стубб обговорили всі наявні можливості в перемовинах, а також загальні політичні обставини між Європою та Америкою.

"Дуже важливо, щоб ми не втрачали спільного та разом працювали для результатів, які потрібні не просто комусь одному, а всім нам у Євроатлантиці", – наголосив український президент.

Також вони поспілкувалися щодо варіантів подальших зустрічей і перемовин.

Окрім цього, Зеленський поінформував Стубба про наслідки російських ударів та український потенціал захисту й відновлення.

Писали, що Фінляндія і Швеція пропонують ввести митні збори на всі товари і послуги, що імпортуються з Росії.

