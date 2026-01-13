Фінляндія і Швеція хочуть ввести мита на всі товари і послуги з Росії

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія і Швеція пропонують ввести митні збори на всі товари і послуги, що імпортуються з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Валтонен розповіла про це на конференції з питань безпеки в шведському місті Селен. За її словами, загроза з боку Росії буде довгостроковою.

"Це означає, що нам слід зберігати тиск, незважаючи на можливе перемир'я або мирну угоду", – заявила Валтонен.

Крім того, країни пропонують нові експортні обмеження для Росії. Зокрема, вони виступають за повну заборону імпорту російських добрив до Євросоюзу, а також за повну заборону на експорт предметів розкоші з Європи до Росії.

Фінляндія і Швеція також пропонують повністю заборонити обслуговування в портах ЄС для суден, що перевозять з російських портів нафту, газ або вугілля.

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард підкреслила, що Росія не зможе вести війну без доходів від своєї енергетики.

За її словами, нові санкції пропонують включити в двадцятий за рахунком пакет антиросійських санкцій ЄС.

ЗМІ повідомляли, що ЄС планує затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення.

Джерела "ЄП" інформували, що 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.