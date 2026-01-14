У Гренландії попросили Британію про допомогу на тлі загрозливої риторики Трампа

Міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен заявила, що уряд Великої Британії повинен "наважитися дотримуватися принципів" і допомогти Гренландії відбити загрози з боку Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда" з такою заявою міністерка виступила перед британськими законодавцями в Лондоні, її цитує Politico.

Натаніельсен провела зустрічі з британськими депутатами на тлі посилення погроз з боку США щодо взяття Гренландії під контроль.

"Наразі діалог є дійсно необхідним. І... навіть незважаючи на те, що проблеми в цьому світі [є] складними, це не повинно бути причиною для відмови від цих складних діалогів. Їх можна вирішити за допомогою діалогу, а не насильства і сили", – підкреслила представниця Гренландії.

За її словами, жителі Гренландії почуваються "зрадженими".

"Ми вважаємо, що така риторика є образливою, як ми вже неодноразово заявляли, а також дивною, оскільки ми лише підтримували думку, що Гренландія є частиною національних інтересів США", – додала Натаніельсен.

На запитання про те, яке послання вона передає британським політикам і прем'єр-міністру Кіру Стармеру, Натаніельсен відповіла: "Наполягати на діалозі, навіть якщо це складно, наважуватися дотримуватися принципів і вірити в міжнародне право. Я думаю, що в найближчі кілька років нас усіх запитають про це".

Вона сказала, що "хотіла б ще раз висловити свою вдячність" за підтримку Стармером Гренландії, і додала, що Велика Британія повинна "наполягати на тому, щоб світова спільнота дотримувалася міжнародного права" і "підкреслювати актуальність НАТО як важливого і значущого альянсу".

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

