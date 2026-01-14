В Гренландии попросили Британию о помощи на фоне угрожающей риторики Трампа

Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что правительство Великобритании должно "решиться придерживаться принципов" и помочь Гренландии отразить угрозы со стороны Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением министр выступила перед британскими законодателями в Лондоне, ее цитирует Politico.

Натаниэльсен провела встречи с британскими депутатами на фоне усиления угроз со стороны США по поводу взятия Гренландии под контроль.

"Сейчас диалог действительно необходим. И... даже несмотря на то, что проблемы в этом мире [являются] сложными, это не должно быть причиной для отказа от этих сложных диалогов. Их можно решить с помощью диалога, а не насилия и силы", – подчеркнула представительница Гренландии.

По ее словам, жители Гренландии чувствуют себя "преданными".

"Мы считаем, что такая риторика является оскорбительной, как мы уже неоднократно заявляли, а также странной, поскольку мы только поддерживали мнение, что Гренландия является частью национальных интересов США", – добавила Натаниэльсен.

На вопрос о том, какое послание она передает британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, Натаниэльсен ответила: "Настаивать на диалоге, даже если это сложно, осмеливаться придерживаться принципов и верить в международное право. Я думаю, что в ближайшие несколько лет нас всех спросят об этом".

Она сказала, что "хотела бы еще раз выразить свою благодарность" за поддержку Стармером Гренландии, и добавила, что Великобритания должна "настаивать на том, чтобы мировое сообщество соблюдало международное право" и "подчеркивать актуальность НАТО как важного и значимого альянса".

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.

