Глава МЗС Німеччини не вважає, що США серйозно розглядають вторгнення в Гренландію

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у понеділок, Вадефуль заявив, що "немає підстав" вважати, що такі дії "серйозно розглядаються".

Міністр також підкреслив, що члени НАТО зацікавлені в забезпеченні безпеки в Арктиці.

"Сполучені Штати стоять на боці Європи і повністю віддані захисту закону і свободи в західному світі. У цьому немає ніяких сумнівів. Я б порадив нам, європейцям, не починати сумніватися в тому, в чому не сумніваються у Вашингтоні", – зазначив він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

До того ж він допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Тим часом уряд Гренландії заявив 12 січня що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.

