Зеленський обговорив із сенаторами США санкційний пакет проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, в ході якої йшлося, зокрема про новий санкційний пакет проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своєму Х.

Зеленський розповів сенаторам про комбіновані російські атаки на українську енергетику, а також наголосив на необхідності постачати Україні ракети для ППО.

"Бачимо багато різних факторів, які роблять Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими. Важливо максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб нарешті змусити росіян закінчити цю війну. Ми обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатний суттєво вплинути на позиції Росії та всіх, хто допомагає їй у цій війні", – додав він.

Крім того, Зеленський розповів про перебіг контактів із представниками команди Дональда Трампа. Як зазначив президент, "ми вже дуже близькі до фіналізації документів".

Нагадаємо, 8 січня Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Ще в середині листопада Ліндсі Грем заявляв, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, президент США готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.