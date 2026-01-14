Зеленский обсудил с сенаторами США санкционный пакет против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, в ходе которого речь шла, в частности, о новом санкционном пакете против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем Х.

Зеленский рассказал сенаторам о комбинированных российских атаках на украинскую энергетику, а также подчеркнул необходимость поставлять Украине ракеты для ПВО.

"Мы видим много различных факторов, которые делают Путина, а следовательно, и всю Россию, значительно слабее. Важно максимально усилить все возможные формы давления, чтобы наконец заставить россиян закончить эту войну. Мы обсудили актуальное состояние санкционного законопроекта сенаторов, который способен существенно повлиять на позиции России и всех, кто помогает ей в этой войне", – добавил он.

Кроме того, Зеленский рассказал о ходе контактов с представителями команды Дональда Трампа. Как отметил президент, "мы уже очень близки к финализации документов".

Напомним, 8 января Грэм заявил, что президент Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России.

Еще в середине ноября Линдси Грэм заявлял, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

По данным СМИ, президент США готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.