Трамп назвав небажання Гренландії бути частиною США "їхньою проблемою"

Американський президент Дональд Трамп відреагував на заяву прем’єра Гренландії про небажання бути частиною США, а залишитися у складі Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив журналістам на військовій базі Ендрюс.

Коли його попросили прокоментувати висловлювання прем’єра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена, то Трамп відповів, що не знає, "хто це такий".

"Ну, це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього", – сказав президент США.

Як відомо, Нільсен сказав, що Гренландія не хоче бути частиною США, оскільки прагне залишитися у складі Данії та розвивати мирну співпрацю зі Сполученими Штатами та НАТО.

Нагадаємо, конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт під назвою "Анексія Гренландії та надання їй статусу штату".

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

