У США конгресмен-республіканець представив законопроєкт про анексію Гренландії

Американський конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт під назвою "Анексія Гренландії та надання їй статусу штату".

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті конгресмена, інформує "Європейська правда".

Файн зазначає, що цей законодавчий акт, спрямований на забезпечення "стратегічних інтересів національної безпеки США в Арктиці та протидію зростанню загроз з боку Китаю та Росії".

"Гренландія – це не віддалений форпост, який ми можемо дозволити собі ігнорувати, – це життєво важливий актив національної безпеки", – заявив конгресмен.

За його словами, той, хто контролює Гренландію, "контролює ключові арктичні морські шляхи і систему безпеки, що захищає Сполучені Штати".

"Америка не може залишити це майбутнє в руках режимів, які зневажають наші цінності і прагнуть підірвати нашу безпеку", – стверджує Файн.

Згідно з повідомленням, закон про анексію Гренландії та надання їй статусу штату уповноважує президента вживати будь-яких заходів, необхідних для анексії або придбання Гренландії як території Сполучених Штатів.

Законодавство також вимагає подання до Конгресу повного звіту з викладом змін у федеральному законодавстві, необхідних для остаточного прийняття Гренландії як офіційного штату США.

"Занадто довго американське керівництво бездіяло, поки наші противники підривали наше геополітичне домінування. Мій законопроєкт захистить нашу батьківщину, забезпечить наше економічне майбутнє і гарантує, що Америка, а не Китай чи Росія, буде встановлювати правила в Арктиці. Ось як виглядають американське лідерство і сила", – резюмував конгресмен.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок".

До того ж він допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Тим часом уряд Гренландії заявив 12 січня що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.

