Трамп назвал нежелание Гренландии быть частью США "их проблемой"

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на заявление премьера Гренландии о нежелании быть частью США, а остаться в составе Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс.

Когда его попросили прокомментировать высказывание премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена, Трамп ответил, что не знает, "кто это такой".

"Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он такой. Ничего о нем не знаю, но это будет большой проблемой для него", – сказал президент США.

Как известно, Нильсен сказал, что Гренландия не хочет быть частью США, поскольку стремится остаться в составе Дании и развивать мирное сотрудничество с Соединенными Штатами и НАТО.

Напомним, конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект под названием "Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата".

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

