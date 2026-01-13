Голова уряду Гренландії пояснив, чому острів не хоче бути частиною США

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що острів не хоче бути частиною США, оскільки прагне залишитися у складі Данії та розвивати мирну співпрацю зі Сполученими Штатами та НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає DR.

Голова уряду острова повторив, що гренландці не хочуть бути у складі США, а натомість обирають Данію та НАТО.

"Наша мета і бажання – це мирний діалог, орієнтований на співпрацю, міжнародне право і наше право на власну територію", – сказав Нільсен.

"Ми говорили про це з першого дня: ми хочемо співпраці, ми хочемо альянсу. На цьому ми й базується наша позиція", – додав прем’єр-міністр.

Глава уряду Гренландії повторив, що острів не продається. Його позицію підтримала прем’єр-міністерка Данії.

На запитання про те, що можна запропонувати американцям, щоб покласти кінець кризі довкола Гренландії, Метте Фредеріксен відповіла, що Данія лише може залишатися "хорошим союзником" для Вашингтона.

"Ми можемо запропонувати бути хорошим союзником, яким ми були протягом багатьох років", – сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, у конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт під назвою "Анексія Гренландії та надання їй статусу штату".

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

