Глава МЗС Франції: репресії в Ірані можуть стати найжорстокішими в сучасній історії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро припустив, що придушення Іраном демонстрацій по всій країні є найжорстокішими репресіями в сучасній історії країни.

Заяву французького міністра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

В Ірані з 28 грудня тривають масові протести. Спочатку через обвал національної валюти і величезну інфляцію страйк влаштували торговці на Великому базарі в Тегерані. Потім протести охопили майже всю країну.

За даними правозахисних організацій, в результаті жорстокого придушення протестів проти іранського режиму, які посилилися протягом вихідних, загинули вже сотні людей, в тому числі діти.

"Ми підозрюємо, що це найжорстокіше придушення в сучасній історії Ірану, і воно має бути негайно припинене", – сказав Барро.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до сотень загиблих та арештованих.