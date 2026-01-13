Фон дер Ляєн заявила, що нові санкції ЄС проти Ірану будуть швидко

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії наголосила, що зростання кількості жертв в Ірані є жахливим. Вона засудила надмірне застосування сили проти протестувальників та постійне обмеження їхньої свободи.

"У тісній співпраці з високим представником ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас будуть швидко запропоновані додаткові санкції щодо осіб, відповідальних за репресії. Ми підтримуємо народ Ірану, який мужньо бореться за свою свободу", – написала фон дер Ляєн.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив 13 січня, що у зв’язку з насильством проти протестувальників в Ірані ЄС розробляє нові санкції проти Тегерана.

Напередодні глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення там антиурядових протестів.

А посол США в Ізраїлі Майк Гакабі заявив, що Сполучені Штати не планують військову атаку проти Ірану, але визнав, що ці плани можуть змінитися, оскільки терпіння президента не безмежне.