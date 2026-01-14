Глава МИД Франции: репрессии в Иране могут стать самыми жестокими в современной истории

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предположил, что подавление Ираном демонстраций по всей стране – это самые жестокие репрессии в современной истории страны.

Заявление французского министра приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

В Иране с 28 декабря продолжаются массовые протесты. Сначала из-за обвала национальной валюты и огромной инфляции забастовку устроили торговцы на Большом базаре в Тегеране. Затем протесты охватили почти всю страну.

По данным правозащитных организаций, в результате жестокого подавления протестов против иранского режима, которые усилились в течение выходных, погибли уже сотни людей, в том числе дети.

"Мы подозреваем, что это самое жестокое подавление в современной истории Ирана, и оно должно быть немедленно прекращено", – сказал Барро.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к сотням погибших и арестованных.