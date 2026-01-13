Британія оголосила про нові санкції проти Ірану на тлі придушення протестів

Велика Британія оголосила про "повні та додаткові санкції" проти Ірану на тлі масових протестів, які призвели до сотень загиблих та арештованих.

Про це заявила міністерка закордонних справ Іветт Купер у вівторок, 13 січня, пише The Guardian, передає "Європейська правда".

За словами Купер, санкції будуть спрямовані на фінансову, енергетичну, транспортну, програмну та інші важливі галузі.

Вона також зазначила, що Міністерство закордонних справ викликало іранського посла у зв'язку з повідомленнями про реакцію країни на протести проти режиму.

"Британія вже визначила ключових гравців в іранських нафтовій, енергетичній, ядерній та фінансовій системах. Подальші заходи будуть спрямовані на фінансову, енергетичну, транспортну, програмну та інші важливі галузі, які сприяють ескалації ядерної програми Ірану, і ми будемо продовжувати співпрацювати з ЄС та іншими партнерами, щоб вивчити, які додаткові заходи можуть бути необхідними у відповідь на розвиток подій", – заявила міністерка.

Купер заявила, що твердження Ірану про те, що внутрішні протести були спричинені іноземним впливом і підбурюванням, є "брехнею і пропагандою".

"Ми та інші уряди по всьому світу рішуче налаштовані не грати на руку режиму і не дозволяти, щоб наші слова чи дії були викривлені для підтримки їхніх брехні та пропаганди. Світ спостерігає за Іраном, і Велика Британія продовжуватиме протистояти брехні режиму, викривати його репресії та вживати необхідних заходів для захисту інтересів Великої Британії", – підсумувала глава МЗС країни.

Послів Ірану через жорсткі репресії Тегерана проти демонстрантів також викликали Іспанія, Фінляндія, Бельгія та Чехія.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує швидко запропонувати нові санкції у зв’язку з репресіями щодо протестувальників в Ірані.

А американський президент Дональд Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".