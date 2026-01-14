Times: Британія може вилучати нафту з "тіньового флоту" РФ для фінансування України

Британія вивчає плани використання нафти, вилученої з суден російського "тіньового флоту", для фінансування військової підтримки України.

Про це виданню The Times повідомило джерело в уряді Британії, пише "Європейська правда".

Згідно з варіантами, які обговорюють, Лондон не тільки зупинить надходження коштів до російської військової машини, але й перенаправить гроші, отримані від санкційної нафти, до України. Чи є такий план реалістичним, поки що незрозуміло.

"Це матиме подвійний вплив на російську військову машину – ми не тільки позбавимо їх (росіян) незаконних доходів від війни, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України", – зазначив співрозмовник видання.

У вівторок газета The Times повідомила, що британські спецпідрозділи готуються штурмувати судна російського "тіньового флоту" в рамках заходів протидії російській економіці.

Елітні війська, навчені спускатися з вертольотів на кораблі та захоплювати їх екіпажі, можуть взяти на приціл сотні незаконних нафтових танкерів після того, як уряд визначив правову основу для таких рейдів.

Два судна тіньового флоту, на які накладено санкції Британії – Spring Fortune і Range Vale – прямують до Ла-Маншу і мають увійти в протоку приблизно в обідню пору в середу.

Обидва нафтові танкери плавають під фальшивими прапорами Камеруну та Зімбабве, що робить їх можливими цілями для рейдів британських спецпідрозділів відповідно до Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей.

Spring Fortune був санкціонований Британією в травні минулого року за участь у діяльності, спрямованій на дестабілізацію України або на користь російського уряду. Раніше він плавав під різними назвами та прапорами Греції, Маршаллових островів, Мальти та Панами.

Range Vale займається експортом нафти з російських портів, зокрема в Балтійському морі, і потрапив під британські санкції у 2024 році. Він пов'язаний з Radiating World Shipping Services, компанією з ОАЕ, яка, як кажуть, є одним з провідних операторів "тіньового флоту" те перебуває під санкціями. Судно також неодноразово змінювало свою назву і плавало під прапорами Островів Кука, Греції, Гондурасу, Індонезії та Ніуе.

За повідомленнями, представники НАТО у Великій Британії стежать щонайменше за трьома іншими ймовірними нафтовими танкерами РФ, які перетинають Атлантичний океан.

Нагадаємо, британські військові у січні підтримали зусилля США із затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці, в тому числі за допомогою літаків Королівських ВПС.

В грудні Велика Британія розширила санкції проти Росії на 24 найменування – у списку опинилися нові нафтові компанії.