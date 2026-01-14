Times: Британия может изымать нефть из "теневого флота" РФ для финансирования Украины

Великобритания изучает планы использования нефти, изъятой с судов российского "теневого флота", для финансирования военной поддержки Украины.

Об этом изданию The Times сообщил источник в правительстве Великобритании, пишет "Европейская правда".

Согласно вариантам, которые обсуждают, Лондон не только остановит поступление средств в российскую военную машину, но и перенаправит деньги, полученные от санкционной нефти, в Украину. Является ли такой план реалистичным, пока непонятно.

"Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину – мы не только лишим их (россиян) незаконных доходов от войны, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины", – отметил собеседник издания.

Во вторник газета The Times сообщила, что британские спецподразделения готовятся штурмовать суда российского "теневого флота" в рамках мер противодействия российской экономике.

Элитные войска, обученные спускаться с вертолетов на корабли и захватывать их экипажи, могут взять на прицел сотни незаконных нефтяных танкеров после того, как правительство определило правовую основу для таких рейдов.

Два судна теневого флота, на которые наложены санкции Британии – Spring Fortune и Range Vale – направляются к Ла-Маншу и должны войти в пролив примерно в обеденное время в среду.

Оба нефтяных танкера плавают под фальшивыми флагами Камеруна и Зимбабве, что делает их возможными целями для рейдов британских спецподразделений в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег.

Spring Fortune был санкционирован Британией в мае прошлого года за участие в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины или в пользу российского правительства. Ранее он плавал под разными названиями и флагами Греции, Маршалловых островов, Мальты и Панамы.

Range Vale занимается экспортом нефти из российских портов, в частности в Балтийском море, и попал под британские санкции в 2024 году. Он связан с Radiating World Shipping Services, компанией из ОАЭ, которая, как говорят, является одним из ведущих операторов "теневого флота" и находится под санкциями. Судно также неоднократно меняло свое название и плавало под флагами Островов Кука, Греции, Гондураса, Индонезии и Ниуэ.

По сообщениям, представители НАТО в Великобритании следят по меньшей мере за тремя другими вероятными нефтяными танкерами РФ, которые пересекают Атлантический океан.

Напомним, британские военные в январе поддержали усилия США по задержанию танкера Bella 1 (Marinera) под российским флагом в Северной Атлантике, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС.

В декабре Великобритания расширила санкции против России на 24 наименования – в списке оказались новые нефтяные компании.