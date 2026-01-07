Військові Британії підтримали операцію США з захоплення танкера під прапором РФ

Міністерство оборони Британії заявило, що підтримало зусилля США із затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці у середу, в тому числі за допомогою літаків Королівських ВПС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Джон Гілі, його заяву наводить BBC.

Гілі відзначив, що Збройні сили Британії "продемонстрували майстерність і професіоналізм, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella 1, яке прямувало до Росії".

Він додав, що ця акція стала частиною глобальних зусиль з боротьби з порушенням санкцій.

"Це судно, яке має ганебну історію, є частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти та страждання від Близького Сходу до України. Велика Британія продовжуватиме посилювати свої дії проти діяльності "тіньового флоту", щоб захистити нашу національну безпеку, економіку та глобальну стабільність", – заявив Гілі.

Як повідомило Європейського командування США 7 січня, США затримали танкер Bella 1 (Marinera) під прапором Росії після переслідування від Венесуели. Судно було затримане за порушення санкцій США.

Видання NYT повідомляло, що російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера.

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera.