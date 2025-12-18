Британія розширила санкції проти РФ – у списку нафтові компанії

Велика Британія розширила санкції проти Росії на 24 найменування – у списку опинилися нові нафтові компанії.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку МЗС Британії, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл".

Найбільші нафтові компанії "Роснефть" і "Лукойл" потрапили під британські санкції у жовтні.

Під обмежувальні заходи 18 грудня також підпали компанії "Текстиль-сервіс", "Фабрика вати", еміратська компанія Saphira Energy, Ферганський хімічний завод, узбекистанські компанії Gelion Business Trade і Chemistry International.

Також Британія запровадила санкції щодо п'яти фізичних осіб.

Рахунки в британських банках компаній із санкційного списку в разі виявлення будуть заморожені, щодо фізичних осіб також застосовується заборона на в'їзд на територію країни.

Рада Європейського Союзу 18 грудня ввела нові санкції проти понад 40 суден, які входять до складу російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв.

Раніше стало відомо, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде презентований незабаром після Нового року.