Прем'єр Грузії каже, що засмучений через ув'язнення свого попередника
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи ув'язнення свого попередника Іраклія Гарібашвілі, заявив, що йому "сумно" через це.
Заяву очільника уряду Грузії наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".
Кобахідзе відмовився більше говорити з цього питання, оскільки це вже – "справа правосуддя".
"Єдине, що я можу сказати – це те, що для мене як для людини це дуже сумно. Я не можу коментувати це питання більше… Це все справа правосуддя. Для нас сумно те, що сталося", – зазначив він.
Повідомляли, що Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою його засудили до 5 років тюремного ув'язнення.
Гарібашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра з 2021 по 2024 рік і раніше, з 2013 по 2015 рік, був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.
Гарібашвілі висунули звинувачення щодо легалізації злочинних доходів в особливо великому розмірі, яке загрожувало йому позбавленням волі на термін до 12 років.
Стверджувалось, що у результаті обшуку 17 жовтня 2025 року у квартирі Гарібашвілі було виявлено та вилучено 6,5 мільйона доларів США.
