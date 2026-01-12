Експрем’єра Грузії, колишнього соратника Іванішвілі, засудили до 5 років ув’язнення

Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою його засудили до 5 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомив портал SOVA, пише "Європейська правда".

Гарібашвілі звинувачували в отриманні незаконних доходів в особливо великому розмірі.

"Прокуратура Грузії підписала процесуальну угоду з обвинуваченим Іраклієм Гарібашвілі, згідно з якою колишній прем'єр-міністр був засуджений до 5 років тюремного ув'язнення за злочин, передбачений частиною 3 статті 194 Кримінального кодексу Грузії", – заявили у прокуратурі.

Як додаткове покарання йому наказали сплатити штраф у розмірі 1 мільйона ларі (понад $370 тис.)

"Він також буде позбавлений на користь держави тих грошових коштів, які були отримані в результаті злочинної діяльності і які були вилучені під час обшуку за місцем його проживання. Іраклій Гарібашвілі визнає провину у скоєнні злочину і згоден з умовами угоди про визнання провини", – додали у прокуратурі.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про укладення угоди про визнання провини.

Гарібашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра з 2021 по 2024 рік і раніше, з 2013 по 2015 рік, був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

Гарібашвілі висунули звинувачення щодо легалізації злочинних доходів в особливо великому розмірі, яке загрожувало йому позбавленням волі на термін до 12 років.

Стверджувалось, що у результаті обшуку 17 жовтня 2025 року у квартирі Гарібашвілі було виявлено та вилучено 6,5 мільйона доларів США.

Гарібашвілі майже всю свою кар'єру пропрацював у компаніях Іванішвілі, перш ніж увійти в політику з партією "Грузинська мрія", згодом він перейшов у опозицію. Справа проти Гарібашвілі є першим випадком судового переслідування ключового члена керівної еліти країни.